中國電聲行業標杆企業維爾晶　向世界發聲

維爾晶總部基地，集研究發展、聲學實驗、跨境電商、品牌運營、生產製造等於一體。 中評社香港5月2日電（記者 鄭漢龍）維爾晶是2009年在深圳創辦的小型音響企業。經過十五年的發展，維爾晶已從一個小企業發展成為一家集產品設計、研發、製造於一體的專業化音頻設備企業、中國電聲行業的標杆型企業，產品銷往一百多個國家和地區，是粵港澳大灣區知名專業化電聲企業。在國內外經濟環境丕變、企業普遍面臨諸多挑戰的的今天，維爾晶卻依靠科技創，充滿生機和活力。



維爾晶的自主品牌“W-KING”，已完成全球註冊並進入成熟運營，產品涵蓋便攜藍牙音響、手提音響、家居智慧HIFI音響、派對音響、大功率K歌音響、樂器彈唱音響、陣列式路演音響、視頻K歌音響，教學/旅遊擴音器等，市場佔有率在國內外名列前茅。



創新引領 打造行業標杆



經過十五年的發展，維爾晶已從一個小企業變成了一個大園區，占地30畝、建築面積達7萬平方米的維爾晶智慧電聲產業園，已於2025年3月在中山正式開園，標誌著維爾晶已邁入電聲產業智慧化發展的新階段。園區成為維爾晶集研究發展、聲學實驗、跨境電商、品牌運營、生產製造等於一體的總部基地。



維爾晶智慧電聲產業園的落成是公司發展歷程中的重要里程碑。園區聚焦產學研協同創新、高效低碳生產及行業人才培養三大方向，致力於構建電聲產業生態共同體。維爾晶董事長羅福光表示，產業園的啟用不僅是維爾晶的新起點，更為行業升級注入新動能”，未來將持續推動技術創新，攜手合作夥伴共譜新篇章。

