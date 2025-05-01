美國經濟萎縮意味著什麼？

中評社北京5月1日電／美國商務部4月30日公佈數據顯示，2025年第一季度，美國國內生產總值（GDP）環比按年率計算萎縮0.3%。這是2022年以來美國經濟的最差季度表現。不少市場人士表示，此前已預判美國經濟會因關稅政策而表現糟糕，但沒想到竟如此糟糕，給剛剛迎來執政百日的美國本屆政府的信心和聲譽再次帶來沉重打擊。



新華社報導，哈佛大學經濟學教授、美國前財政部長勞倫斯·薩默斯表示，一個世紀以來，這可能是美國總統任期的前一百天內經濟表現最差的一次，對美國經濟來說是“災難性的百天”。



美國經濟萎縮的主要原因是什麼？關稅政策如何反噬經濟？美國經濟能否避免衰退？



經濟數據為何如此糟糕？



美國商務部把美國經濟數據糟糕的原因總結為進口激增和政府支出減少。



今年以來，美國政府連續祭出高關稅“亂拳”。不少進口企業搶在關稅政策生效前“突擊”進口，導致美國貿易逆差顯著拉大。數據顯示，今年1月至3月，美國貨物進口增長50.9%。今年3月，美國貿易逆差擴大140億美元，總額達1620億美元。



企業大量進口，反映了對美國政府政策不確定性的恐慌，擔心今後關稅可能繼續提升而不得不大規模囤貨。牛津經濟研究院經濟學家邁克爾·皮爾斯說，即便進口能在一定程度上轉化成商業庫存，其對經濟的促進作用也需要很長時間才能顯現。更有可能的是，企業和家庭囤積了原材料、汽車、家電等，短期內不需再次購買，從而進一步抑制消費。



美國商務部稱，美國政府效率部關閉多個政府機構，裁撤數十萬聯邦工作人員崗位，並在衞生、科研等領域削減經費，這些導致了政府支出減少，也在一定程度上拖累經濟表現。

