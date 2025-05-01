應對美國關稅戰　歐洲重拳出擊

中評社北京5月1日電／美國隨心所欲向各國濫施關稅，面對極限施壓，歐盟打出一張重牌——數字服務。近日，歐盟依據《數字市場法案》對美國蘋果公司和元宇宙平台公司開出高達7億歐元的罰單。儘管歐盟聲稱“美企挨罰與美國發起的貿易戰無關”，但在眼下雙方正圍繞關稅爭端進行談判的節點，歐盟此舉難免被公認為反制美關稅的一次主動出擊。



新華社報導，此次處罰是《數字市場法案》生效以來，歐盟首次作出的非合規認定。相比商品貿易，服務貿易才是美國的“搖錢樹”，特別是在數字服務領域。歐盟在服務貿易領域對美存在約1000億歐元逆差，美國科技巨頭約有30%的利潤來自歐盟市場。微軟、亞馬遜、谷歌和甲骨文公司等美國大型科技企業牢牢把控著歐洲超過半數的雲服務市場，電商、數字廣告等市場也是美國企業佔據大頭。如今，歐盟打出數字牌，可以說是直戳美國要害。



美國拋出所謂“對等關稅”後，歐盟迅速制定了一份反制清單，計劃對一系列美國產品徵收稅率高達25%的關稅。歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇放話說，歐盟準備動用“一切貿易防禦手段”。歐盟委員會主席馮德萊恩則一邊表態願意談判求得一紙“良好協議”，一邊放言“準備通過反制措施捍衞自身利益”。



當關稅戰的火藥味漸濃，歐盟醞釀全面反制策略。德國副總理兼經濟部長羅伯特·哈貝克表示，歐盟正考慮動用被稱為“貿易火箭炮”的反脅迫工具，覆蓋範圍之廣遠超以往，數字服務、科技、金融領域無一例外。歐洲對外關係委員會發佈的一份報告更是列出了關稅與貿易、關鍵技術與基礎設施、金融、人文交流以及服務、知識產權與數字等五大板塊約20條反制措施，力求構建完整的反制體系。



歷史經驗告訴歐盟，面對美國，一味妥協只會喪失主動權。從2002年鋼鐵關稅爭端，到波音與空客漫長的補貼大戰，再到2018年美國打著“國家安全”旗號對歐洲鋼鋁產品加稅，每一次短兵相接，都讓歐洲愈加深刻地體會到：對待美國這個所謂“盟友”，綏靖換不來平等和尊重。

