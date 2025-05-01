王毅會伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安

中評社北京5月1日電／當地時間4月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西利亞會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。



新華社報導，王毅說，在兩國元首戰略引領下，中國伊朗關係克服干擾困難，保持良好發展勢頭。去年，習近平主席同佩澤希齊揚總統成功會晤，為雙邊關係發展指明方向。中方支持伊朗維護主權安全和民族尊嚴，反對外部勢力干涉伊朗內政，願同伊方保持各層級往來，加強溝通協調，捍衞各自正當權益，堅持踐行多邊主義，維護國際關係基本準則，打造更有韌性的中伊全面戰略伙伴關係。雙方要落實好全面合作計劃，為雙邊關係積累更多成果，注入更多內涵。



艾哈邁迪安表示，伊中有著牢固政治互信，深化兩國全面戰略伙伴關係已成為伊朗各界共識，願加強伊中高層交往，深化經貿、科技、互聯互通等領域合作，推動雙邊關係邁上新的台階。伊中在多邊議題上有著相近立場，感謝中方在國際上為伊方仗義執言，促成伊沙關係實現轉圜。伊朗願同中方團結合作，共同反對外來干涉，反對濫施關稅和單邊制裁，維護公正平等的國際秩序。



雙方談及伊朗核問題，願就此保持溝通。艾哈邁迪安重申，伊朗無意發展核武器，願在平等尊重前提下同有關各方開展談判協商。王毅表示，中方重視伊方不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，讚賞伊朗堅持作出外交努力，樂見伊朗同各方保持對話勢頭，支持伊朗同國際原子能機構開展必要合作。