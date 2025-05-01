巴西總統盧拉會見王毅

中評社北京5月1日電／當地時間4月30日，巴西總統盧拉在巴西利亞會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，盧拉請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，表示巴中建立了牢固互信，各層級往來頻繁，各領域合作日益深化，充分印證了堅持對華友好是正確的抉擇，也為南南合作帶來示範效應。雙方要加快落實習近平主席訪巴重要成果，推動兩國合作機制更高效務實。期待同中方保持密切高層交往，進一步加強經貿聯繫，拓展金融、能源等互利合作。



盧拉表示，中方堅定有力反制“對等關稅”令人欽佩。中國的正義之舉得到廣泛支持，個別國家不負責任的單邊行徑理應遭到共同抵制。巴方願同中方一道，推動金磚機制取得更大成功，匯聚多邊主義合力，倡導自由貿易、捍衞國際規則，維護世界和平、實現共同發展，決不允許強權凌駕於國際公理之上。



王毅轉達了習近平主席對盧拉總統的親切問候，表示兩國元首共同宣佈攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，為中巴關係發展指明了方向、擘畫了藍圖。總統先生作出深化中巴全面戰略伙伴關係的政治決斷，富有戰略眼光，完全符合巴西人民的長遠和根本利益。中方願同巴方一道，落實好兩國元首重要共識，推動中巴命運共同體建設取得更多新成果。



王毅表示，中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益，捍衞國際公平正義。站在歷史的關鍵當口，面對風雨來襲，中國將保持定力，打牢根基，同時加強同金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則，為世界播撒新的希望，給和平帶來新的機會。



在巴出席金磚國家外長會晤和金磚安代會期間，王毅還分別會見巴西總統首席特別顧問阿莫林、外長維埃拉。