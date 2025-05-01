李在明涉嫌違反《公職選舉法》案被發回重審

中評社香港5月1日電／韓國大法院（最高法院）5月1日對韓國共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出三審判決，推翻二審無罪判決結果，將案件發回首爾高等法院重審。



新華社報導，去年11月，首爾中央地方法院在一審判決中認定李在明在2021年競選總統期間曾作出虛假陳述，違反《公職選舉法》，判處其一年有期徒刑，緩刑兩年。韓國首爾高等法院3月26日對此案作出二審判決，推翻一審判決結果，李在明被判無罪。