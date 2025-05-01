多哈世乒賽抽籤揭曉　林詩棟或半決賽對陣雨果

中評社香港5月1日電／2025年多哈世乒賽抽籤儀式4月30日舉行，世界排名第一的中國選手林詩棟和巴西選手雨果·卡爾德拉諾同處男單上半區，有望在半決賽相遇。



新華社報導，在不久前的澳門乒乓球世界盃中，雨果在男單決賽以4:1擊敗林詩棟，成為首位獲得乒乓球世界盃男單冠軍的巴西運動員。而這也是中國男乒自2017年世界盃後，首次丟掉“三大賽”（奧運會、世乒賽、世界盃）單打冠軍。



作為多哈世乒賽頭號種子的林詩棟如果順利晉級半決賽，或將有機會一雪世界盃決賽失敗之恥。男單下半區中，王楚欽和林高遠或將爭奪八強席位。



女單方面，孫穎莎與王藝迪被分在上半區，對手主要有日本的伊藤美誠、平野美宇等。王曼昱、陳幸同、石洵瑤被分在下半區，二號種子王曼昱與日本的五號種子張本美和有可能在四分之一決賽對陣。



男雙將是中國隊參賽五個項目中挑戰最大的一項。根據抽籤結果，國乒兩對組合梁靖崑/黃友政與林高遠/林詩棟同在一個1/4區，他們所在的上半區還有世界排名第一的法國勒布倫兄弟組合。



女雙抽籤中，中國隊組合陳幸同/錢天一與世界排名第一的日本組合大藤沙月/橫井咲櫻被分在上半區，王曼昱/蒯曼處於下半區。



混雙方面，處於下半區的衞冕冠軍孫穎莎/王楚欽四分之一決賽就可能對陣日本組合松島輝空/張本美和，頭號種子林詩棟/蒯曼在上半區，主要對手是朝鮮組合李正植/金琴英。



2025年多哈世乒賽將於5月17日至25日進行。