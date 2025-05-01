一季度全國設備工器具購置投資同比增長19%

中評社香港5月1日電／記者從國家發展改革委獲悉，今年一季度，大規模設備更新和消費品以舊換新政策帶動全國設備工器具購置投資同比增長19%，拉動社會消費品零售總額同比增長4.6%，繼續有力支撐擴消費、穩投資、促轉型、惠民生。



新華社報導，一季度，在汽車、家電等消費品以舊換新政策帶動下，全國限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類、家具類商品零售額同比分別增長26.9%、19.3%、18.1%，增速分別比1至2月份加快0.7個、8.4個、6.4個百分點。與“兩新”密切相關的消費品製造業、裝備製造業、製造業技改、原材料製造業投資分別增長13.5%、8.9%、7.2%、4.3%，增速比全部投資分別高9.3個、4.7個、3.0個、0.1個百分點。



“兩新”政策帶動相關行業生產和效益同步向好，有力暢通經濟循環。一季度，規模以上通用設備、專用設備、汽車、智能消費設備、家用電力器具製造業增加值同比分別增長9.4%、4.1%、11.8%、11.4%、10%。全國新增智能化社區回收設施2800餘個，“兩新”行動以來總計新增近1.4萬個；廢棄電器電子產品回收量同比大幅增長70%，主要互聯網回收平台的廢舊手機回收額同比增長50%，廢鋼鐵、廢有色金屬回收利用量穩中有升。



一季度，中國新增發布“兩新”領域國家標準17項。截至目前，2024年和2025年“兩新”領域計劃制定修訂的294項國家標準中，已累計發布185項。