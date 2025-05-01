美關稅不確定性給歐洲經濟前景蒙上陰影

中評社北京5月1日電／歐盟統計局4月30日公佈的初步數據顯示，今年第一季度歐元區國內生產總值（GDP）環比增長0.4%。儘管經濟表現好于預期，但歐元區4月經濟信心持續下降，達到近期低點。



新華社報導，分析人士指出，隨著美國全面加徵關稅以及相關政策反覆無常帶來的不確定性持續增加，貿易緊張局勢加劇，歐洲脆弱的復甦希望再次受到威脅，經濟增長前景蒙上陰影。



出口“搶跑”驅動 勉強避免停滯



有分析指出，歐元區一季度經濟增速高於市場預期，主要得益於歐洲出口商在美國關稅政策實施前加緊出貨，推動淨出口上揚。



歐元區主要經濟體中，西班牙表現最為亮眼，GDP環比增長0.6%；意大利經濟增長0.3%；德國和法國兩大歐洲經濟引擎繼續表現低迷，僅分別增長0.2%和0.1%。



歐盟統計局數據反映的是截至3月31日的歐洲經濟狀況，尚未體現美國政府4月初推出關稅政策的直接影響。分析人士此前預測，依賴出口的經濟體可能會因企業在美關稅正式實施前加快出口而獲得短期提振。



德國商業銀行經濟學家在給客戶的報告中指出，增長好于預期“更多是表象而非現實”，在一定程度上受一次性因素驅動。



經濟分析人士指出，第一季度的數據對預測未來歐洲經濟趨勢意義有限。近期的調查數據顯示，自美國政府出台新關稅政策以來，歐元區經濟信心明顯惡化，製造業、服務業信心同步走弱。



荷蘭國際集團宏觀研究主管卡斯滕·布熱斯基指出：“過去四周的關稅緊張態勢和政策不確定性，完全摧毀了歐元區剛剛回升的經濟信心。”他認為，除非美國貿易政策發生重大轉變，否則未來數月，歐元區的經濟活動和市場情緒仍將低迷。

