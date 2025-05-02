中評關注：美機構對中國網民民調　結論意外

美國卡特中心和埃默里大學進行中國民意調查 中評社 記者 余東暉攝 中評社華盛頓5月1日電（記者 余東暉）4月30日美國機構發布的面對中國成年網民的民調有“令人困惑”的發現：一方面多數中國人不願“武統”，另一方面多數中國人預期應在五年之內“武統”。



這項去年9月面向2211名中國成年公民進行的網上調查的組織者－－美國卡特中心和埃默里大學發布的報告對這兩個“互相矛盾”的結果也感到困惑，承認“有必要就此進行進一步的調查研究”。



此前對於美國人防衛台灣的看法，美國機構已經多有調查。近年來，在美中競爭愈演愈烈，美國“以台制華”衝動更加強烈的輿論背景下，更多的美國人贊成在台海有事時以各種方式支持台灣，但反對“出兵干預”的美國人依然占多數。芝加哥全球事務委員會去年發布的民調顯示，56%的美國人反對“派兵保台”。這與美國人總體上將避免美中戰爭作為處理美中關係的頭等目標是一致的。



相比之下，對於中國人在台灣問題上的民意調查不多，但近年來在中國互聯網上，面對日益緊張的台海形勢，“武統”聲音抬高，也是不爭的現實。2023年5月發布於《當代中國》期刊的一項多選調查發現：55%的人贊成以“全面戰爭”作為統一手段，58%主張“軍事強制”，57%主張“經濟制裁”，55%主張“維持現狀”。



在最新的這個調查中，對於“與台灣統一在任何情況下都不應以武力來實現”的說法，55.1%的人表示同意，24.5%的人表示不同意，20.5%的人表示中立。問到“什麼時候中國應當使用武力解決台灣問題”時，33.5%的人表示5年之內，20.3%的人表示1年之內，20.2%的人表示10年之內，衹有7.9%的人認為應在25年之內或以上。