“特朗普通脹”預料將於數月內全面浮現

中評社香港5月2日電／美國總統特朗普對數千項商品加徵關稅，而這一項根本不必要的額外稅項勢將推高多種商品價格。但特朗普當然不希望公眾知道這一點。



隨著關稅措施進一步干擾全球供應鏈，大型零售商預警，商品短缺及價格上漲情況或將在夏季進一步惡化，這將令數以百萬計的美國消費者追究責任。沃爾瑪、Target及Home Depot等企業行政總裁近日在白宮與特朗普會面時，已明言憂慮。



不過，特朗普明顯希望企業不要披露加價背後的原因。



據報導，亞馬遜曾計劃在其部分產品標示由關稅所致的額外成本。消息於4月29日曝光後，白宮隨即發難，發言人Karoline Leavitt形容為“具敵意的政治舉動”，反指亞馬遜在2022年通脹升至9%時，並未將價格上漲歸咎於拜登政府。



亞馬遜表示，僅考慮在其低成本購物平台Haul app上設置關稅提示，主網站則不作調整。不過，隨著特朗普表態，亞馬遜將會擱置有關計劃。雖然風波暫時平息，不過亞馬遜事件不過是序幕，推卸關稅的責任的遊戲即將全面爆發。



事實上，關稅本質上會帶來通脹，將直接推高入口商品成本，部分產品加價幅度或極為顯著。目前美國對大部分中國進口產品徵收高達145%的關稅，意味如服裝、家電、電子產品、玩具等日用品將全面加價。若關稅過高，進口商甚至可能拒絕進貨，導致供應中斷或缺貨。

