快評：陸客五一湧入　金門喜接觀光財

中評社快評／大陸五一黃金周假期昨天啟動，各地旅遊景點人擠人，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點。金門縣統計，昨天入境金門達2465人次，有觀光業者興奮說，業績至少成長3成。



台灣媒體報導，小三通到金門的船班，昨天來了一班又一班，幾乎是班班客滿。講著大陸口音的民眾，船門一開就魚貫湧入，一家賣牛角麵包的商店，排隊的人多到不要不要；其他景點、碼頭、小吃攤和藥妝店，也是貨出得去，人進得來，五一發大財。



去年9月27日，大陸宣布即日起恢復受理福建居民前往金門旅遊申請，包括個人自由行、團體旅遊。今年1月17日，大陸又宣布“為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼”，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊。



陸客五一湧入金門，說明兩岸旅遊市場潛力巨大，大陸遊客樂意到金門、台灣島走走看看，關鍵在台灣當局的政策是否開放，是否還限制多多。目前，台灣當局仍未解除赴大陸旅遊的“禁團令”；為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊，台灣當局把兩岸旅遊“小兩會”溝通作為先決條件。等等。



金門喜接觀光財，台灣其他縣市仍在翹首以盼。旅遊不開放，是與遊客過不去，與觀光財過不去；損失最大的，是台灣觀光業者、以及各地的旅遊資源和民眾。