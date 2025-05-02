富權：陳亭妃會否成為“台南林岱樺”？

中評社香港5月2日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：陳亭妃會否成為“台南林岱樺”？以下為文章內容。



昨日星期三，是民進黨中央召開中常委（中執委）例行會議的時間。曾經多次在中常委（中執委）會議上，就她與也是出身於台南市，也是中常委兼“立委”，更也是準備在二零二六年參選台南市長的林俊憲之間的隔空交火的問題“申冤”，要求黨主席賴清德“主持公道”的中常委兼“立委”陳亭妃，再次向賴清德“告御狀”，但賴清德卻以林俊憲未有出席中常委會議為由，予以婉拒，聲稱待林俊憲在場時才處理。



賴清德昨日的做法，表面上是“避免聽一面之詞”，其實是在袒護林俊憲。因為在過去的多次中常委（中執會）上，在林俊憲也在場的情況下，陳亭妃“告御狀”，賴清德都是當作“耳邊風”，沒有任何調解的意圖。因此，昨日即使是林俊憲沒有請假也出席中常會，賴清德也將不會為陳亭妃說幾句好話，反而是任由陳亭妃“嘮叨”下去，讓不耐煩的中常委（中執委）們對其生厭，以形成在明年初的民進黨台南市長黨內初選中，對林俊憲有利的黨內氛圍態勢。



但與以往歷次的“妃憲內戰”，還只是單純的黨內爭取台南市長選舉提名之爭不同，而是上升到“敵我鬥爭”的高度。起火點來自林俊憲公開指控陳亭妃“通敵”，認為她在市政運作中與國民黨勢力過於親近，甚至質疑她“聯合國民黨打擊黨內同志”。林俊憲指控，陳亭妃獲得國民黨“立委”謝龍介旗下多位國民黨議員的支持，“我絕不會和謝龍介拍片，也不需要團結國民黨來打同志”。而陳亭妃則火速反擊，直指林俊憲與謝龍介關係更好，並強調她曾五度在選戰中擊敗謝龍介，更成功提告求償二十五萬元。



頗為可笑的是，陳亭妃和林俊憲攻擊對方都提到對方“與國民黨親近”的人士，竟然是同一個人——政治活動基地也是在台南市，而且曾經由國民黨提名參選台南市長，獲得國民黨在台南市歷來最高得票率（百分之四十三點六），嚇得民進黨“出一額冷汗”，而且很有可能在二零二六年還將會代表國民黨參選台北市長的“不分區立委”謝龍介。

