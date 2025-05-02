美關稅大棒引發美元信心危機

美國首季經濟環比收縮0.3%，呈現衰退跡象。（大公報） 中評社香港5月2日電／特朗普的關稅政策嚴重衝擊美國的全球信用，更引致首季經濟陷入收縮。華爾街投資者紛紛發出嚴厲警告，全球正重估美元投資價值及持倉比重，有可能爆發貨幣危機，動搖美國在全球經濟的主導地位，最終成為大輸家。



大公報報導，特朗普上台百日，美國金融壞消息接踵而來，華爾街股市高台插水，美國企業投資及消費收縮、零售商提價推高通脹等，市場形容為“特朗普百日之亂”。最新數據顯示，美國首季經濟環比收縮0.3%，呈現衰退跡象，通脹上升壓力增加，反映關稅政策自傷程度超出預期，美國民眾噩夢未知何時結束。客觀事實是，未見製造業大舉回流，反而出現美股債大撤資。據報美國4月份關稅估計增加數十億美元，但美股美債已出現千億美元的大走資，美國發動關稅戰，占不到別人便宜，反損自身利益。



股債走資千億美元 得不償失



美國作為全球第一大經濟體，向全球濫加關稅，連盟友也不放過，與全世界對立，引起公憤，首當其衝是美國股債資產，成為拋售對象。高盛數據顯示，3月以來，外國投資者合共淨沽出630億美元的美股，主力沽家是歐洲投資者。在特朗普美國優先政策下，歐洲投資者為分散風險而拋售美股，轉投中國與中東等股市，反映全球對美國信任度下降。



美債拋售壓力比美股更大，因美國政府將有6.5萬億美元債務到期。市場對美債需求下降，進行再融資有一定難度。近期市場頻傳特朗普政府提出外國投資者持有的美債強制兌換為百年期零息債的想法，令美債壓力加劇，加上日本機構帶頭減持美債，單在4月首兩周已沽出200億美元的外國債券，相信大部分為美債。粗略估計，近月外國投資者減持千億美元的美股債資產，規模前所未見，導致美元跌勢加劇。若美匯短期無法重上100點，將下試90至95支持位，美國恐爆發貨幣危機。



股債長期走弱 金融霸權地位危



關稅戰持續，美股匯債無運行，將陷長期弱勢困局，全球加快去美元化步伐，減持美元資產組合，美元占全球外儲比重勢再創新低，未來可能降至57%以下的水平，代表美金融霸權急速衰落。正如大摩行政總裁Ted Pick指出，關稅影響美國在全球的信譽，動搖全球經濟主導地位。由此可見，特朗普2.0時代成為美元霸權地位盛極而衰的轉折點。事實上，特朗普上任僅百日，標普指數跌8%，市況為1974年福特接替尼克松出任總統以來最差的百日走勢。



當前全球拋售美元資產浪潮非比尋常，股匯債跌跌不休，美元信心危機警號長鳴，隨時會釀成金融風暴。