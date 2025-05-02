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美前財長耶倫：美經濟衰退可能性顯著上升
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2025-05-02 11:20:46
中評社香港5月2日電／英國《金融時報》5月1日報導，美國前財政部長耶倫表示，美國政府的關稅政策將對美國產生“極其不利”的影響，美國消費者與企業都會受到其負面影響。受關稅政策影響，美國“經濟衰退的可能性已經顯著上升”。
此前一天，美國前財政部長薩默斯也表示，市場預計，美國經濟今年有70%概率陷入衰退。如果美國政府不盡快調整經濟政策，那麼美國的經濟形勢只會進一步惡化，美國現在正走在一條錯誤的道路上。
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