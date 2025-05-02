供平過租　香港新盤低開受追捧

投資者入市意欲增，肯平賣的新盤更見搶購潮。（大公報） 中評社香港5月2日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，樓市兩極化，過去四年樓價跌近三成，同期租金卻在外來人才、學生搶租盤下猛升逾三成，造就租金回報逆市升至3.5厘，創13年新高。“供平過租”重臨，投資者可買樓收租，租樓人士亦考慮轉租為買。



大公報報導，自去年9月美國展開減息周期，本港至今已減息3次，合共0.65厘，同時在租金與樓價走勢背馳下，租金回報率屢創新高。今年2月，中原城市租金指數CRI回報率升至3.5厘，為2011年8月錄得3.52厘以來新高，更與H按（HIBOR）息率3.5厘看齊，扭轉過去兩年多以來按揭利率一直高於回報率的不利樓市局面，影響投資者入市意欲，拖累樓價表現。



自2008年爆發金融海嘯後，受惠美國量寬政策，本港曾長期處於“供平過租”。回顧過去16年（2009年1月至今），除了2022年5月至2025年1月，以及2020年4月曾出現“供貴過租”外，其餘超過八成時間都是“供平過租”，造就了香港樓市的上升周期，這段時間買樓的大部分市民，供樓是供得開心。



長線投資者爭相入場



踏入減息周期後價跌租升，“供平過租”現象將變得越來越普遍，尤其儲夠首期的上車客，在租金上升壓力下或考慮轉租為買。近年特區政府全力搶人才，大批人才及學生來港，帶動住屋需求，增強投資者入市意欲，肯平賣的新盤更見搶購。



新鴻基地產發展的西沙SIERRA SEA開價吸引，發展商為吸引收租客進駐，更提供為長線投資者度身定做的付款計劃，提供多項現金回贈及貸款優惠。項目鄰近中大，入夥後不愁大學生租客，購入作“學生公寓”，回報率料“坐四望五”，更勝銀行定期存款。發展商早前公布認購人士占四成為大手客，相信當中不乏長線投資者。項目首輪收票量多達3.5萬張，成為歷來新界票王。



租金回報率是用來衡量房地產投資收益的重要指標，回報率越高，代表每月賺回來的租金，足夠付利息有餘。中原地產統計的143個成分屋苑之中，多達74個屋苑出現“供平過租”，而回報率高於4厘的屋苑更多達25個，較去年同期10個增加1.5倍；回報率低於3厘的屋苑則減少近六成至21個。