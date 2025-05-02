﻿廣深港高鐵“五一”料客量創紀錄

中評社香港5月2日電／“五一”假期開啟，廣鐵迎來出行高峰，5月1日預計發送旅客330萬人次，超越去年國慶日創下的316.5萬人次歷史紀錄，刷新單日運輸峰值。而5月1日內地與香港假期重叠，廣深港高鐵開行跨境列車突破210列，跨境客流預計達12.1萬人次，同比增幅達12%。而5月2日、3日廣州東站、廣州南站往香港西九龍站車票依然緊俏，上午多個熱門時段的高鐵車票基本告罄。



大公報報導，在廣州東站，出入站的客流持續不斷，以親子家庭、年輕群體為主力軍。旅客劉小姐和朋友一起搭乘高鐵到香港，“這次專程去體驗香港長洲太平清醮活動，還有以非遺節慶為主題的無人機表演”。



記者1日上午從中國鐵路12306平台查詢瞭解到，從廣州東站、廣州南站前往香港西九龍站，2日上午10時半之前的車票已經告罄，10時半後的車次有餘票；3日上午有9趟跨境高鐵車票也已售完。5月1日，廣深港跨境高鐵開行突破210列，跨境客流預計達12.1萬人次，同比增幅達12%。



為應對客流井噴，廣鐵5月1日計劃開行旅客列車達3591列，同比增長8.9%；其中加開列車505列，增幅達21.7%。特別在京廣高鐵、廣深港等幹線加開“夜間高鐵”244列。