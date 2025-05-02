灣仔無人機表演　遊客“嘩嘩”聲贊嘆

非遺節慶“天後誕”及“譚公誕”亦是表演主角。（大公報） 中評社香港5月2日電／五一長假期活動連連，旅遊發展局昨晚在灣仔海濱舉辦三大非遺節慶主題的無人機表演，1000架無人機拼凑出多幅傳統節慶特色的動態圖案，歷時約12分鐘，吸引不少市民及旅客前來觀看。不少人於黃昏時已經來霸位。



﻿大公報報導，記者於昨晚7時到達灣仔臨時海濱公園，現場已經坐滿了人。市民程先生表示，難得自己與小朋友同日放假，便出來找點活動，父子二人也是第一次看現場的無人機表演，對表演期待，“其實現場比想像中熱鬧好多，我以為早一個小時來應該包有位，豈料也要找一陣。”



現場觀眾主要是本地市民和休假的外傭，但也不乏遊客。來自蘇州的王女士昨日來港旅遊，從微信小程序刷到無人機表演，於是特意前來，“剛好今天行程都在港島，晚上就順便來看看，感覺還挺熱鬧的。”但她坦言，對遊客而言，較少人會特意來看無人機表演，除了因為來港旅遊主要感受夜經濟及消費體驗，還因為內地的無人機表演規模更大、更精彩。



無人機表演於昨晚8時開始，由於天氣不錯，能見度也高。無人機拼凑出巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、平安包蓋印、長洲太平清醮搶包山比賽等圖案，不少遊客高舉手機或相機拍攝，上有高空燈圖，下有屏幕光點，互相輝映。



每當無人機開始拼凑出圖案時，地面的觀眾都會“嘩”的一聲，然後互相猜下一個出現什麼圖案。有家長及小孩像是猜燈謎一般樂在其中，一邊欣賞表演，一邊進行文化教育。時近佛誕，當搶包山比賽的圖案拼成時，一個小朋友興奮高叫，“平安包！”