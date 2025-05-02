加班綠巴的士疏導　東壩交通改善乘車便捷

（左上）往來西貢萬宜水庫東壩一向難找的士，昨日的士數量大增。（左下）多部小巴候客，游人不用排長龍等數小時。（右）灣仔海濱無人機表演，“搶包山”成為焦點之一。（大公報） 中評社香港5月2日電／香港無處不旅遊，西貢萬宜水庫東壩近期成為旅客深度游的熱門地點，昨天是內地五一黃金周首日，東壩迎來不少內地旅客，希望感受自然風光。針對東壩早前出現人潮迫爆問題，政府在五一黃金周改善交通安排，記者昨日現場直擊，巴士與小巴加強班次服務，的士亦數量大增，候車處大部分時間是“車等人”。



大公報報導，專線小巴營運商表示，昨日客流量較預期少，但強調以維持服務穩定為重點，今日維持加強服務，安排約20輛小巴接載乘客。有旅客反映，東壩的公廁設施不足，亦有旅客建議設置飲水機。



昨日天陰有雨，記者在現場所見，東壩游人數量不算多，不少是本地市民家庭客，亦有內地青年旅客到來打卡。在前往東壩的路段，有大量警員和交通督導員在場維持秩序，東壩沿路有漁農自然護理署人員協助維持秩序。專線小巴站旁有多輛小巴等客，站內增設支持多種支付工具的臨時收費機，亦有雪糕筒拉成的指引線，旅客近乎無需等候就可以上車。由於客流量較少，山路位置有限，專線小巴不時未滿客就要出發。整體運作順暢，惟山路狹窄，不少路段寬度僅能容一部車輛通行，兩車相遇時，要有一車鏟上路肩讓行，方可順利通過。



專線小巴9A線是前往東壩的主要公共交通工具，只在星期六、日及公眾假期提供服務。營運該線的西貢專線小巴有限公司總經理馮致華向記者表示，昨日安排30輛小巴提供服務，亦增加三名站長維持秩序，截至中午12時，接載700至800名客人，較預期偏低，預計會錄得輕微虧損。他說昨日是試驗運作，強調接下來仍以保障服務通暢為重。



今日是黃金周第二天，但不是本港的公眾假期。馮致華說，9A線今日會以試辦形式提供服務，暫時安排約20輛小巴行駛。如是次試行安排運作暢順，將考慮與運輸署商討，於十一黃金周採取同樣模式運行。



廁所排長龍 維修清潔需加強



東壩風光如畫，惟配套設施不足夠。福州旅客陳小姐說，昨日在廁所外排隊等候20分鐘，她認為東壩衹有一個廁所和幾個流動廁所，十分不方便，“女生上廁所，通常比較慢，總不能在戶外上廁所”，她希望增加廁所數量。深圳旅客陳先生說，男廁的小便池數量不多，其中一個更出現排水問題，形容環境“令人作嘔”，建議有關部門加強清潔維修。



有旅客建議在東壩增設飲水機。深圳旅客王小姐表示，昨日本打算和朋友一同到浪茄灣營地露營，但自己沒帶備足夠的飲用水，而東壩沒有汽水機或可飲水的設施，最終只能放棄露營計劃，她希望增加一些直飲水機，相信能方便到市民和旅客。