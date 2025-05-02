食肆住宿爆滿　京客：長洲藏著另一個香港

長洲人頭湧湧，連單車也“塞車”。香港文匯報 中評社香港5月2日電／內地五一黃金周昨日展開，香港迎來大批內地旅客，多個旅遊景點人潮如湧。香港特區政府入境處表示，截至昨晚9時共有逾88.4萬人次經各口岸進出香港，當中近46.3萬為入境人次，包括逾21.6萬人次內地旅客。內地旅客喜愛跟隨小紅書等社交平台推介，來港享受一趟深度文化之旅，將於下周一上演太平清醮會景巡遊及搶包山比賽的長洲是不少內地客的首選。



記者昨日中午在長洲島上目睹人頭湧湧，狹窄的街巷摩肩接踵，海鮮酒家座無虛席，往返市區的渡輪頻密加開。有長洲度假旅店負責人表示，本月首4天入住率爆滿，近半數為內地客。有北京旅客直言，首次到訪長洲對優美風景感驚艷，建議香港建立官方旅遊信息平台，向外界宣傳長洲等小島。



香港文匯報報導，昨日早上近10時，中環5號碼頭外出現人龍，等候入閘乘渡輪往長洲遊玩。新渡輪開設兩班10時快船疏導乘客，其中一班快船約七成滿。香港文匯報記者中午12時抵達長洲碼頭後，只見海傍街及東灣路一帶人頭湧湧。午後陽光灑滿東灣海灘，隨處可見孩童追逐浪花的場景。該座以傳統文化聞名的漁島，既成為本地家庭親子度假的勝地，亦吸引不少內地旅客前往探索香港的靜謐之美。



倡建官方旅遊信息平台



來自北京的趙女士前日抵港後，昨日到長洲遊覽。她在接受香港文匯報訪問時表示，今次首度與友人自行到港展開深度探索之旅。“太平山夜景看過了，沒想到這裡（長洲）藏著另一個香港！”趙女士大讚島上風景美麗、空氣清新，惟她指香港的旅遊資訊包括來往長洲的船期等全依賴小紅書等社交平台提供，許多時無法辨識資訊的真偽，建議香港建立官方旅遊信息平台整合交通、景點與周邊美食等資訊，方便旅客。



長洲屬香港著名旅遊景點，內含張保仔洞等歷史名勝。來自上海的王先生就被張保仔的傳說吸引，特意走訪張保仔洞。他認為，歷史故事是長洲獨特賣點，“太平清醮、海盜藏寶洞充滿神秘感”，建議文旅部門打造相關主題路線，“相信一定很受歡迎！”

