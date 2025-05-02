廖書蘭：書聲蘭語　點亮法住之燈不熄

盧瑞珊（右）院長陪同作者參觀法住機構圖書館的佛教經書藏書。作者供圖 法住機構大門口。 金耀基教授（中）到法住機構演講，施仲謀教授（右二），盧瑞珊院長（左二），作者（左一） 霍韜晦教授辦公室至今保留原貌完好。 中評社香港5月2日電／文匯報2日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】點亮法住之燈不熄。以下為該文章內容。



因為金耀基教授在法住機構主講“五四新文化運動歷史意義與定位”，這有關五四新文化運動的課題，是我極有興趣研究的方向，而金教授又是我仰慕的大學者，於是抱著學習的心態前往聽課。



在觀塘港鐵站偶遇施仲謀教授，有他帶路，輕車熟路到法住機構，位於興業街20號佔地面積達1萬7千呎，12樓全層用作文化教學講堂，13樓是佛堂，也是佛教博物館；有大量的佛經藏書和各式各樣的佛像，還包括十八羅漢楠木雕像，這像是藏在觀塘工業區內的一家中華古文物博物館。我對法住機構40多年來默默地點亮中華傳統文化的燈火而感動，想起國學大師錢穆曾說：“我站在這裡不是為了講學，而是為了招募復興中華文化的義勇軍，看誰願意為中華文化犧牲奉獻。”如此結緣，於是約了盧瑞珊院長，擇日做一段訪談，值得介紹讓大家認識民間也有一些默默耕耘傳統文化的有心之士。



法住機構是霍韜晦傾注畢生的志業和心血而成立的，雖霍教授離世已八年，但接掌燈火的人是霍教授的愛徒盧瑞珊博士，她踏實勤懇，盡心盡力地經營法住機構，不辜負霍韜晦所託；原來盧瑞珊與霍教授的認識，起於星雲大師，事緣40多年前，她從香港到台灣佛光山的叢林大學學佛，結識星雲大師，星雲請她回港後，拜訪香港中文大學的霍韜晦教授，請他幫忙完善一本佛經《乾隆大藏經》，簡稱《龍藏》，補回缺失的章節。他們第一次見面即一見如故，相談了一個多小時，霍教授爽快地答應星雲大師的請求。



從此他們兩人結下半生師徒不解之緣，瑞珊追隨霍教授一輩子，堅定不離不棄。回顧1982年在霍教授家中成立法住講堂，不久後搬到旺角前先施百貨側的大樓，又搬到彌敦大廈，再搬到窩打老道山，後因維修種種問題，再搬至觀塘現今地址，十多年前觀塘交通不甚方便，又租下佐敦書屋（裕華國貨樓上），方便市民。



盧瑞珊不僅是霍教授的愛徒，也是他事業的好夥伴。自霍教授離世後，她保留了霍韜晦辦公室的一桌一椅、一草一木，甚至掛在椅背上的背心、西裝外套、茶杯、拖鞋、皮鞋等都沒有移動過，就像他仍然還在世上，就像平常等他回來辦公一樣。



盧院長將霍韜晦一生的學問，包括文字與語音，製作電子檔，放上雲端供人免費瀏覽或聆聽。接下來她還要為唐君毅的書、牟宗三的書朗讀，分為國語、粵語版，作為永恒的紀錄，這是她工作的動力。



守護傳統文化就是守護民族的靈魂，也就是守護國魂。盧瑞珊說：“香港靠中國，中國靠中華傳統文化，如果沒有傳統文化就沒有了祖國。”