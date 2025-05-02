英國多家零售商遭網絡黑客攻擊

中評社北京5月2日電／英國哈羅德百貨公司1日證實，近期有網絡黑客試圖闖入其系統。這是自英國瑪莎百貨公司和合作社食品店遭遇類似事件後，近期曝出的第三起針對英國主要零售商的網絡攻擊。尚不清楚這些事件是否有關聯。



新華社報導，哈羅德百貨公司1日說，近期有網絡黑客試圖闖入其網絡系統。公司安全團隊立即採取積極措施保證系統安全，為此當天限制了對公司網站的訪問。但公司所有門店仍正常營業。



自復活節以來，瑪莎百貨公司一直受到勒索軟件攻擊影響，迫使這家零售商暫停了在線銷售、店內電子支付和招聘等業務。該公司近日在一份聲明中表示：“我們經驗豐富的團隊在頂尖網絡專家支持下，正在努力恢復網站和應用程序購物。”



另一家英國大型零售商合作社食品店于4月30日證實，因為監測到近日有黑客企圖入侵，公司已被迫關閉部分IT系統。據媒體報導，尚不清楚這三起事件是否存在關聯。



英國國家網絡安全中心1日發表聲明說，該中心正在與受影響的零售商合作應對。該中心首席執行官理查德·霍恩在聲明中表示，最近的網絡攻擊事件已經引起受影響企業、顧客和公眾的廣泛擔憂。這些事件應給所有企業敲響警鐘，企業應遵循英國國家網絡安全中心建議，確保採取適當措施防止網絡攻擊，並有效對這類事件做出反應和進行恢復。