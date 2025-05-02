華爾茲被提名為美常駐聯合國代表

中評社北京5月2日電／美國總統特朗普1日下午在社交媒體上宣佈，提名總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲為下一任美國常駐聯合國代表。美媒當天稍早時報導稱，特朗普將解除在“群聊門”泄密事件後飽受爭議的華爾茲的職務。



新華社報導，特朗普發文稱，華爾茲“一直努力將國家利益放在首位”。他還宣佈國務卿魯比奧將同時代理總統國家安全事務助理。美國常駐聯合國代表的提名需經過國會參議院批准。



美國前民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲當天在社交媒體上發文說：“邁克爾·華爾茲已離開群聊。”美國會參議院少數黨領袖、民主黨人舒默轉發當天媒體對於華爾茲將被解職的相關報導，並附文稱“現在輪到（國防部長）赫格塞思”了。



3月“群聊門”泄密事件曝光後，民主黨人多次呼籲華爾茲、赫格塞思等涉事高官辭職。隨著各界質疑聲逐漸發酵，特朗普政府面臨越來越大的壓力。



美國多家媒體1日上午援引消息人士的話報導，特朗普將解除華爾茲的職務。美國哥倫比亞廣播公司說，華爾茲和總統國家安全事務副助理亞歷克斯·黃預計將於1日離職。美國《政客》雜誌報導，據多名知情人士透露，特朗普計劃撤換掉華爾茲，因為他已失去政府其他官員的信任。



3月24日，美國《大西洋》月刊總編輯傑弗里·戈德堡發文稱，美國國家安全高層官員當月早些時候把他拉入一個關於打擊也門胡塞武裝作戰計劃的“信號”軟件涉密群聊，內容涉及攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。華爾茲3月25日接受美國福克斯電視台採訪時，否認他“故意”將美國媒體人員拉入作戰計劃的涉密群聊，但他表示自己對此事負有全部責任。