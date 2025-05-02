群聊門泄密事件月余後，華爾茲為何終被解職？

中評社北京5月2日電／“群聊門”泄密事件發生後，在各界質疑和反對聲中，美國總統特朗普和白宮官員曾多次力挺總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲。但到了5月1日，特朗普在社交媒體上宣佈，華爾茲被提名為美國常駐聯合國代表。為何在“群聊門”事發一個多月後華爾茲終被解職？各界對此如何評價？後續又將產生什麼影響？



華爾茲“離開群聊”



新華社報導，事實上，5月1日稍早，美國媒體就已援引消息人士信息報導說，華爾茲將於當天離職。背後原因，是因為他已失去某些政府官員的信任。



幾小時後，特朗普即在社交媒體“官宣”，華爾茲被提名為美國常駐聯合國代表，他的職務將由國務卿魯比奧代理。特朗普在貼文中未提及“群聊門”事件，也未對華爾茲更換職位作出解釋，他稱華爾茲“一直努力將國家利益放在首位”。



消息傳出後，美國前民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲在社交媒體上調侃：“華爾茲已離開群聊。”美國會參議院少數黨領袖、民主黨人舒默不僅轉發華爾茲將被解職的相關報導，還附文“現在輪到（國防部長）赫格塞思”了。泄密事件曝光後，民主黨人頻頻呼籲華爾茲、赫格塞思等涉事高官辭職。



3月24日，美國《大西洋》月刊總編輯傑弗里·戈德堡發文說，美國國家安全高層官員當月早些時候把他拉入一個事關打擊也門胡塞武裝作戰計劃的“信號”軟件群聊，內容涉及攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。作為將美國記者誤拉入群的“罪魁禍首”，華爾茲遭到多方質疑與批評。



《紐約時報》報導說，這是“群聊門”事件被披露後，白宮高級助手團隊的首次重大人事調整，也是特朗普在第二個任期內試圖避免動蕩的努力。他在第一個任期內一共任命了四位總統國家安全事務助理。



美國布魯金斯學會高級研究員達雷爾·韋斯特對新華社記者表示，特朗普為其團隊挑選了缺乏經驗的人，且因此承受了後果。他的一些團隊成員犯了一些基本錯誤，引發了大量負面關注。

