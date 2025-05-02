以色列襲擊敘利亞總統府附近目標

中評社北京5月2日電／以色列總理內塔尼亞胡2日表示，以軍襲擊了敘利亞首都大馬士革總統府附近的一個目標，並重申將保護德魯茲教派成員。



新華社報導，內塔尼亞胡在當天與以國防部長卡茨發表的聯合聲明中說，“以色列昨晚在大馬士革總統府附近發動了襲擊”，這是向敘利亞政權發出的明確信息，“我們不會允許（敘利亞）軍隊在大馬士革以南部署，也不會允許任何對德魯茲社區的威脅”。



卡茨1日向敘利亞發出警告稱，如果敘政權針對德魯茲社區的襲擊不停止，以色列將“作出嚴厲回應”。以色列軍方同日表示，已在敘利亞南部完成部署，“做好防止敵對勢力進入德魯茲村莊地區的準備”。



受多年內戰等因素影響，敘利亞不同族群和教派之間缺乏互信。4月28日，一段包含褻瀆宗教內容的錄音在社交媒體上傳播，錄音據傳來自一名德魯茲人。疑似受錄音事件影響，位於大馬士革東南部和西南部的兩個德魯茲人聚居區連日來發生多起衝突和襲擊。



德魯茲人主要分佈在敘利亞、黎巴嫩、以色列及其佔領的戈蘭高地，以色列與敘利亞的德魯茲社區有著深厚的歷史和文化聯繫。自敘政權領導人艾哈邁德·沙拉掌權以來，以色列擔心相關勢力在敘南部的擴張可能對以構成安全威脅。以色列不僅採取軍事行動保護德魯茲人，還在敘南部擴大軍事行動以遏制潛在的安全風險。