美國商會致信白宮：我們被小企業的求助淹沒了

中評社北京5月2日電／據央視新聞：美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，當地時間4月30日，美國商會致信特朗普政府，敦促其立即實施“關稅豁免機制”，以防止美國經濟陷入衰退，並對小企業造成“無法彌補的傷害”。不過，白宮拒絕了他們的請求。



美國商會代表全美超過300萬家企業和組織，是全球規模最大、影響力最廣的商業組織之一。該組織要求特朗普政府的主要貿易官員取消對所有小型企業進口商以及對所有“無法在美國生產”或美國國內無法獲得的產品的關稅。



美國商會會長兼首席執行官蘇珊娜·克拉克在信中還要求特朗普政府建立一套正式流程，為能夠證明關稅對就業構成風險的公司建立申請豁免流程。



克拉克在4月30日晚間發給財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾的信中寫道：“我們深感擔憂，哪怕只需數周或數月就能達成協議，許多小企業也將遭受無法彌補的損害。”



她寫道：“美國商會要求政府立即採取行動，拯救美國小企業，避免經濟衰退。”



5月1日上午，克拉克在接受CNBC採訪時表示，她給白宮寫信是因為“我們被小企業的求助淹沒了”，企業主“擔心企業的生存”。



克拉克還解釋了為什麼商會沒有選擇像其他企業那樣在法庭上挑戰特朗普的關稅政策：“法院審理需要很長時間。而小型企業以及所有企業都需要的，是更直接的救濟。”



然而，白宮5月1日在新聞發布會上拒絕了美國商會立即減免關稅的請求。白宮副幕僚長斯蒂芬·米勒被問及這一請求時告訴記者，對小企業的救濟將通過美國歷史上最大規模的減稅方案實施。



米勒沒有正面回答這是否意味著拒絕給予小企業短期關稅減免的救助，只是補充說“我同意為小企業減稅”“衹有在美國境外生產的產品才需要支付關稅”。