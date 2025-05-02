韓德洙辭職為參選　在野黨批“權欲醜惡”

中評社北京5月2日電／韓國前國務總理韓德洙5月2日宣布參加將於6月3日舉行的總統選舉。一天前，他宣布辭去代總統和國務總理職務。最大在野黨共同民主黨批評韓德洙辭職參選暴露其“權欲的醜惡”，是“對國民的侮辱”。



新華社報導，韓德洙當天在國會舉行記者會宣布了參選決定。他承諾，如果成功當選總統，他將在開啟任期首日成立總統直屬的修憲支援機構，全力推進修憲成功。他將在任期第一年制定修憲案，第二年完成修憲，並將在第三年依據新的憲法舉行國會選舉和總統選舉後立即辭去總統職務。



韓德洙5月1日宣布辭去代總統和國務總理職務。輿論認為，此舉意味著韓德洙準備參加總統選舉。他在談話中表示，韓國正站在走上協同治理還是陷入極端政治的十字路口，“為了國家，無論在這一時刻還是將來，我都會沿著我堅信的最佳道路一直走下去，不加辯解地走到最後”。



代總統因參選而辭職，在韓國歷史上尚屬首次。韓德洙辭職後，2日零時起，代總統職務原本應由下一順位的經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆擔任，直至選出新總統為止。然而，崔相穆1日晚也提出辭職。按照順位規定，代總統將由分管社會事務的副總理兼教育部長官李周浩擔任。



4月4日，韓國憲法法院宣布通過彈劾總統尹錫悅的裁決，尹錫悅即刻被罷免總統職務。根據韓國中央選舉管理委員會發布的選舉日程，新一屆總統選舉投票定於6月3日舉行，總統候選人登記將於5月10日至11日進行。根據相關法律，如果公職人員有意參選，應在5月4日前辭職。



民調顯示，在可能的總統候選人中，韓德洙的民意支持率排名第二位，僅次於最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明。韓德洙被視為保守派陣營最具競爭力的總統候選人。鑒於執政黨國民力量黨參選人在各項民調中均大幅落後於李在明，該黨內要求韓德洙參選的呼聲高漲。



按照韓國媒體說法，韓德洙試圖為參選提供正當性，但未具體說明為何要親自參選、而不是專注於公正管理接下來的總統選舉。共同民主黨稱韓德洙辭職參選暴露其“權欲的醜惡”，是對“國民的侮辱”。該黨首席發言人趙承來說，韓德洙“只會迎來國民的嚴厲審判”。