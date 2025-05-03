港立法會換屆選舉就地方選區分界等諮詢公眾

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月3日電（記者 盧哲）香港特區選舉管理委員會（選管會）2日公布二○二五年立法會換屆選舉地方選區分界及名稱的臨時建議，並諮詢公眾。諮詢為期三十天，至五月三十一日止。



選管會當日舉行記者會。選管會主席陸啟康法官表示，二○二五年立法會換屆選舉將於十二月七日舉行。《立法會條例》（第542章）訂明，全港須劃分為十個地方選區，每個地方選區須選出兩名議員，合共20名議員。



隨著《2025年選舉法例（雜項修訂）條例》刊憲生效，《選舉管理委員會條例》（第541章）（《選管會條例》）第20條有關選管會作出建議的準則中，就立法會地方選區的劃界與區議會地方選區在法律上的關連已被移除。選管會按照《立法會條例》和已修訂的《選管會條例》下的法例條文，以及選管會的工作原則制訂臨時建議。陸啟康表示，選管會以現有十個地方選區的分界為基礎，並考慮了各地方選區的人口推算數字，盡量採納現有的地方選區分界。



根據規劃署的人口推算，截至二○二五年年中，香港的總人口將為7559800人。因此，每個地方選區議席所對應的人口平均為377990人（即“標準人口基數”）。《選管會條例》規定，各地方選區人口不得少於該地方選區“所得數目”的百分之八十五，亦不得多於“所得數目”的百分之一百一十五。“所得數目”為“標準人口基數”乘以該地方選區的議席數目。



陸啟康表示，根據規劃署就二○二五年年中的最新人口推算，現有立法會地方選區的人口均在法例容許的範圍內，因此，選管會原則上不需調整現有的地方選區分界。“事實上，選管會一直以來並不會主動調整推算人口數字已在法例許可幅度內的地方選區的分界。根據選管會以往經驗，公眾普遍亦要求盡量保持現有地方選區分界不變。”不過，留意到河套區正進行開發建設工作，為配合河套區的發展，選管會建議藉今次劃界工作，將河套區劃入唯一毗連的新界北地方選區（LC7），而其餘九個現有立法會地方選區的分界維持不變。