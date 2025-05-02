中國國家圖書館副館長霍瑞娟率團訪港

中評社香港5月2日電/4月27日至30日，中國國家圖書館副館長霍瑞娟率代表團一行5人應香港貿易發展局等機構的邀請，赴香港進行訪問。



在港期間，代表團參加了由香港貿易發展局主辦的“2025年香港國際授權展”，國家圖書館首次於該展的“中國內地館”館區設立展台，面向國際授權合作夥伴展示國圖特色文創IP。



霍瑞娟作為受邀嘉賓，與亞洲旅遊交流中心主任張棟、香港貿易發展局中國內地總代表鍾永喜等共同出席了2025年香港國際授權展“中國內地館”開幕儀式。開幕儀式後，經營管理處副處長、北京國圖創新文化服務有限公司總經理張立朝圍繞品牌授權創新實踐主題作分享。在授權展期間，代表團還與國內外多家授權展商就文創產品設計、圖書館跨界融合探索進行交流。



在港期間，代表團還先後赴中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、香港中央圖書館、紫荊雜誌社、聯合出版集團等機構進行參訪。代表團與中聯辦就香港地區優質出版物推介、兩地行業合作交流、視聽類自建資源合作等事項進行交流；與香港中央圖書館就兩地圖書館開展文獻交換、文獻保護、古籍資源活化利用以及數字資源分享等進行深入探討，達成諸多共識；與紫荊雜誌社、聯合出版集團分別就兩地資源交換以及優質資源閱讀推廣、文創產品合作等事項達成了初步共識。



此外，代表團還參觀了香港西九文化區，就香港地區文旅融合的創新發展經驗及實踐路徑進行實地調研。



代表團成員還包括民國時期文獻保護工作辦公室主任呂慧軍、北京國圖文化發展有限責任公司副總經理劉靜、北京國圖書店有限責任公司副總經理馬誼。



（來源：國家圖書館通訊）

