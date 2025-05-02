德國聯邦憲法保衞局將德國選擇黨列極右翼組織

中評社北京5月2日電／德國聯邦憲法保衞局2日宣佈，已將德國選擇黨列為明確的極右翼組織，將在聯邦層面對該黨進行監控。德國選擇黨稱這是“純粹政治決定”。



新華社報導，聯邦憲法保衞局當天發表聲明表示，德國選擇黨內部普遍反對“自由民主的基本秩序”，該黨政客還不斷煽動民眾反對接收難民和移民。聲明說：“我們得出結論，德國選擇黨是一個堅定的極右翼組織。這一結論基於一項歷時約3年、極其謹慎的專家評審。”



德國選擇黨副主席斯特凡·布蘭德納2日接受德新社採訪時強烈批評聯邦憲法保衞局上述決定。他說，這一決定與法律和秩序無關，是其他政黨為了同德國選擇黨開展政治鬥爭而做出的“純粹政治決定”。



按照德國法律，被聯邦憲法保衞局列為極右翼組織並不會自動導致法律制裁或政黨被禁。但德國輿論認為，這可能引發關於是否取締該黨的法律和政治討論。另據德國媒體報導，德國選擇黨被列為極右翼組織後，情報機構將對其採取資金調查及通信監控等措施。



在2月舉行的德國聯邦議院（議會下院）選舉中，德國選擇黨以約20.8%的得票率排名第二。德國福沙輿論調查所4月29日發佈的最新民調顯示，德國選擇黨支持率為26%，超過聯邦議院第一大黨聯盟黨的24%，是德國目前民調支持率最高的政黨。