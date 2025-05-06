快評：新台幣升破天　當局掩蓋真相

中評社快評／新台幣5月以來連兩個交易日大升值，5日盤中一度見到2字頭，收盤前當局強勢干預，但仍狂升9.19角。昨天下午台當局召開記者會向炒匯禿鷹宣戰後，晚間9點多再度強升，出現美元兌新台幣報28.812，震驚市場。



新台幣升破天，時間點正好落在台美經貿談判結束之後，是否受到美方施壓升值？各界關注。賴當局宣稱經貿談判沒有觸及匯率議題，美方沒有施壓。外媒則引述市場分析師看法指出，沒有經濟體會承認匯率是談判重點之一，以劇烈波動的反應來看，市場仍懷疑有美方介入。



外媒揭出賴當局“不能說的秘密”。資深媒體人唐湘龍昨天也在節目中表示，美方認為新台幣被低估，因此要升值，甚至喊出新台幣與美元匯率要達13：1，美元相對於新台幣就要貶值70%。台灣央行、金融單位知道新台幣升值是確事，且已準備朝著此趨勢進行，藉著某些外圍管道放話，以減少政策操作的尷尬。



新台幣匯率飆升，對台灣經濟影響如何？先看一般人的反應，入口網站《Yahoo奇摩新聞》昨天發起網路投票，截至昨天下午4點半，1.7萬人參與，49.5%的認為會對台灣經濟造成負面影響，15.4%認為會造成正面影響。



美方沒有施壓升值？此地無銀三百兩。賴當局試圖掩蓋真相，市場的眼睛卻是雪亮的。新台幣幾天內“漲完日本今年幅度”，漲幅之快超乎常理，難怪有認為“這是金融危機才會出現的情況。”不少人聯想起當年美日半導體協議與廣場協議，那些協議造成日本經濟長期失落。綜合各方訊息，台美經貿談判，台灣處境堪虞。