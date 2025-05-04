且十：在美東亞戰略中　台灣已由支點變耗材

美保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社香港5月4日電（作者 且十）前幾天，賴清德的副手蕭美琴以錄像方式在美國“國會山莊與矽谷論壇”上發表講話。與台灣政要一貫的乞求美國保護一樣，蕭美琴再次強調台灣對於美國至關重要，“台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業帶來貢獻、台美共同引領人工智慧”。



說起來可憐，就在同一天（4月30日），美國保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦在台北的一場座談會上指出，台灣必須理解，台灣的防務是台灣自己的事，美國會提供協助，但台灣必須展示自我防衛的決心與能力，台灣做的越多，美國就越容易協同防衛。



這等於是明確告訴賴清德，美國不會出兵協防台灣，只會賣軍火提供協助。台灣及其蕭美琴們無論是編撰“台灣的安全就是全球的安全”的宏大述事，還是以“台灣能為美國產業帶來貢獻”的奴顏婢膝，都改變不了這個趨勢。



最近幾年來，特別是賴清德上台以來，“台獨”們為了營造美國會保護台灣的假像，編造所謂的台灣位於“全球民主價值鏈”“印太第一島鏈”“非紅供應鏈”重要位置，意思就是說，台灣對於美國霸權很重要，沒有台灣，美國的第一島鏈就斷鏈了；放棄台灣，美國就失信於盟友沒有人相信了；總之，丟了台灣，美國在東亞乃至世界的霸權就完了。



台灣這個“支點”，在美國的霸權戰略中真有這麼大的作用？美國人大概要被逗樂了，這個小島這麼重要，那當年為什麼要“廢約”“撤軍”“斷交”讓它成為一個被世界拋棄的孤兒呢？

