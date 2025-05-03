郭正亮：賴清德根本是“台獨法西斯”

中評社台北5月3日電／全台大罷免浪潮未歇，不實連署案、“共諜案”爭議延燒不斷。面對朝野黨團藍綠互咬，而藍營亦喊話520要讓賴清德下台，前“立委”郭正亮也直言，現在這個狀況賴清德自己也很急，“而且這個現象也不可能永遠拖下去，越拖到2027年，對他（賴）‘台獨′越不利。”郭正亮也表示，賴清德根本是“台獨法西斯”，“非我族類，其心必異，封建得很。”坦言“台獨”是沒有路的。



中時新聞網報導，前“立委”郭正亮2日於個人YouTube頻道，面對網友留言提問過往台灣曾有主張“內閣制”的聲浪，而“內閣制”是否可以遏止執政黨的獨裁執政？為何現在支持“內閣制”的想法似乎日漸式微。郭正亮則坦言，“內閣制”確實有助於台灣內部的矛盾不要這麼尖銳化，這是事實，“可是台灣就是只要（當選人）選上‘總統′就忘記了，發現權力都在自己手裡，這種感覺真好”，郭正亮也指出，自己並不指望台灣會實現“內閣制”。



而後來也有網友留言發問，表示兩岸軍事、經濟已無法相提並論，原本領先的優勢，是如何被執政消磨殆盡，感嘆唯一短時間無法被超越的自由民主，眼看就要灰飛煙滅。郭正亮語鋒一轉，“我認為賴清德要負最大責任”。



“賴清德（‘總統′）只當了一年，就讓台灣的自由民主墮落成這樣”，郭正亮指出，而蔡英文執政八年，至少沒有讓台灣變成現在這樣，坦言賴清德根本是“台獨法西斯”，“非我族類，其心必異，封建的很。”認為賴清德連一點點階級鬥爭的色彩都沒有，純粹就是政治鬥爭。