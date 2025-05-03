英國改革黨地方選舉異軍突起衝擊傳統兩黨格局

中評社北京5月3日電／英國長期以來的兩黨政治格局2日遭遇重大衝擊。極右翼政黨英國改革黨在地方選舉中取得突破性進展，引發政壇震動。



新華社報導，英國5月1日舉行英格蘭部分地區的地方選舉。計票結果于2日陸續公佈。脫胎于英國脫離歐盟黨的英國改革黨共計贏得超過670個地方議會席位，並獲得兩場市長選舉以及一場議會補選的勝利，給長期主導英國政壇的保守黨和工黨帶來嚴峻挑戰。黨首奈傑爾·法拉奇在結果出爐後稱，英國改革黨“已經取代保守黨”成為工黨主要對手。



這是2024年7月工黨贏得大選執政以來英國首次地方選舉，涉及1600多個地方議會席位、6個市長職位，以及英格蘭朗科恩和赫爾斯比地區一個下議院議員補選。結果顯示，保守黨損失超670席，工黨丟失180多席。



倫敦政治經濟學院教授伊恩·貝格向新華社記者表示：“本次地方選舉，勝負只在毫釐之間。這反映出選民一方面不願繼續支持傳統的工黨和保守黨，另一方面對改革黨也心存疑慮。”貝格指出，執政黨在首次地方選舉中受挫並不罕見，此類選舉往往是選民借機表達不滿的“懲罰性投票”。



利物浦大學政治學教授斯圖爾特·威爾克斯-希格分析說：“改革黨首次掌握地方權力，既是機遇也是陷阱，他們現在必須證明自己是否具備執政能力。如果治理表現不佳，改革黨將在未來選舉中受到反噬。”



伯明翰大學政治學教授約翰·布賴森則指出，英國選民的投票行為更多受國家政黨立場而非地方事務影響。“這次地方選舉的結果實際上是去年大選結果的延續。”



專家普遍預測英國政壇短期內將更趨動蕩。威爾克斯-希格表示，目前英國沒有政黨能穩定獲得超三分之一選票，未來可能帶來更多意想不到的選舉結果。