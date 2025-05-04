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近期港元偏強 香港金管局入市
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2025-05-04 10:22:40
中評社香港5月4日電／香港金管局發言人3日表示，港元在今晨紐約交易時段觸發聯繋匯率機制下，7.75港元兌1美元的強方兌換保證，金管局由市場買入美元、沽出總值465.39億港元，銀行體系總結餘將在下星期三增至913.09億港元。
香港電台報導，發言人表示，近期港元偏強，主要由於股票投資相關的港元需求有所增加，支持港元匯價。此外，多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。對上一次觸發強方兌換保證是2020年10月28日。
金管局將繼續密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。
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