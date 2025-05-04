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墨西哥總統：已拒絕特朗普派美軍入境打擊販毒
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2025-05-04 10:39:15
中評社香港5月4日電／墨西哥總統辛鮑姆表示，已經堅決拒絕美國總統特朗普近期提出，關於允許美軍入境打擊販毒集團的提議，並強調墨西哥是一個自由、獨立、主權完整的國家，墨西哥領土不可侵犯，主權不容交易。
香港電台報導，辛鮑姆說，在打擊販毒集團方面，墨美可以協作、共同行動及共享情報，但墨西哥將捍衛主權，絕不接受附屬關係及美軍出現在墨西哥領土。
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