墨西哥總統：已拒絕特朗普派美軍入境打擊販毒

中評社香港5月4日電／墨西哥總統辛鮑姆表示，已經堅決拒絕美國總統特朗普近期提出，關於允許美軍入境打擊販毒集團的提議，並強調墨西哥是一個自由、獨立、主權完整的國家，墨西哥領土不可侵犯，主權不容交易。



香港電台報導，辛鮑姆說，在打擊販毒集團方面，墨美可以協作、共同行動及共享情報，但墨西哥將捍衛主權，絕不接受附屬關係及美軍出現在墨西哥領土。



