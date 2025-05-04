台中黨部藍營書記長、總幹事收押禁見

中評社台北5月4日電／台中地檢署偵辦大罷免幽靈連署涉偽造文書及個資案，經漏夜偵訊罷綠9被告、罷藍3被告後。3日以國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，復訊後遭聲請羈押禁見獲准，二組總幹事楊大緯等6名被告分別諭知10至20萬元不等交保候傳，並限制出境出海，僅罷蔡領銜人高富源請回；罷藍3被告訊後也均請回。



根據《中時新聞網》報導，中檢日前接獲“中選會”告發，台中市蔡其昌、何欣純、顏寬恆、黃健豪及廖偉翔等“立法委員”罷免提議案疑涉不法情資，隨即指派檢察官積極偵辦。



中檢2日兵分8路展開大搜索，帶回9名罷綠被告、3名罷藍被告，以及7名證人，藍綠陣營人士合計19人，頗有展示“不只辦藍營、也辦綠營”的意味。



罷綠部分，檢察官訊後認定67歲的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、61歲的第一組總幹事伍康龍涉刑法偽造文書、個人資料保護法之非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。



法官審理後，認為伍康龍、陳劍鋒犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，考量本件被害人數、被告2人之行為對選舉罷免制度之危害程度，經依比例原則，認有羈押之必要，晚間6時裁定羈押禁見。



另外，中市黨部二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全、東區黨部劉憲曾、大里區黨部洪麗香和第三區黨部執行長王秀玲等6人，訊後諭令20萬元到10萬元不等金額交保，均限制出境出海，僅罷免蔡其昌領銜人高富源無保請回。



罷藍部分，則3名被告訊後均請回。