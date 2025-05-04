陳茂波：積極提升硬件設施優化旅客體驗

中評社香港5月4日電／香港財政司司長陳茂波表示，特區政府正全力推動“無處不旅遊”，積極提升硬件設施，同時增加承載力和優化旅遊體驗。他強調這是關乎香港作為旅遊城市的競爭力，以及匯聚全球人才的大都會魅力，更是為了讓市民有更優質宜居的生活和休閒空間。



香港電台報導，陳茂波在網誌表示，五一黃金周首兩天共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%，單是5月2日便有26萬7千人次的內地旅客，創疫後內地旅客單日入境人次新高。政府未來會繼續透過“優化硬件”、“提升體驗”兩大方向，增強香港各區海濱的魅力。



陳茂波形容維港是其中一張香港名片，提到西九文化區近日舉行不同活動之外，當局亦剛就紅磡站以南臨海用地提出初步規劃構想，將打造成海濱新地標。



其他海濱工程，除了今年年初啟用的北角“東岸板道”外，板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，今年亦會相繼完成。



陳茂波說，當局亦會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，增設輕食飲品攤檔，同時推動建設全長約60公里的“活力環島長廊”，長廊至今已完成八成路段銜接，目標是在2027年底前駁通九成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。