湯加海底火山噴發帶來的水蒸氣影響全球氣候

中評社香港5月4日電／新西蘭奧克蘭大學日前參與的一項國際研究表明，2022年湯加海底火山噴發對全球氣候造成了深遠影響，但這一影響的驅動因素並非其他火山噴發中常見的硫化物，而是水蒸氣。



2022年1月，湯加洪阿哈阿帕伊島海底火山噴發引發海嘯，重創了該國的重要基礎設施，進一步凸顯了海底火山活動對氣候和人類社會的潛在威脅。



新華社報導，相關數據顯示，這場海底火山噴發使火山附近的海水在高溫高壓中急劇氣化，並向大氣層噴發，在短短1小時內就向大氣層注入了高達30億噸水蒸氣。數以十億噸計的水蒸氣噴發形成的羽流高度超過57公里，直達平流層和更高的中間層，使整個南半球都冷卻下來。這對大氣和氣候還有更廣泛和長期的影響。



之前有研究表明，火山噴發會把大量的塵埃特別是二氧化硫送入大氣層中，這對氣候有著重要影響。論文通訊作者、奧克蘭大學教授肖恩·克羅寧在奧克蘭大學發佈的公報中說，湯加海底火山噴發造成氣候影響的不尋常之處在於，它並非由硫化物引起的。



奧克蘭大學和湯加地質局等機構的研究人員分析了噴發前、噴發期間和噴發後的火山灰，計算出火山噴發期間釋放了近2000萬噸二氧化硫，但絕大部分直接進入了300米至1100米深的海水中，衞星測量顯示，衹有不到100萬噸的二氧化硫進入了大氣。



研究人員表示，考慮到湯加火山噴發將硫化物注入海洋深處，未來還需要研究這對海洋生物的影響以及海水對大氣的長期影響。這項研究成果已發表在英國《自然-地球科學》雜誌上。