菲律賓首都機場航站樓外發生汽車衝撞2死多傷

中評社香港5月4日電／菲律賓紅十字會4日通報，在菲首都馬尼拉的尼諾伊·阿基諾機場一號航站樓外側的出發區，一輛汽車衝破護欄撞向人行道，造成2人死亡，多人受傷。



新華社報導，通報說，當地時間4日上午9時許，一輛汽車衝破了出發區外側護欄並撞向人行道，遇難者為一名成年男性和一名4歲女孩。



機場管理部門說，警方已拘留涉事司機，封鎖事發地點，並正在調查事故原因。