劉世鴻選台東長濱鄉長賄選判刑　 國民黨挨罰

中評社台北5月4日電／2022年台東縣長濱鄉鄉長選舉，中國國民黨推薦候選人劉世鴻，因涉犯投票行賄罪，經判刑確定，台東縣選舉委員會依規定對推薦政黨開罰115萬元，成為2025年首季基層選舉連坐罰鍰案。



《中時新聞網》報導，根據法院判決，劉世鴻選前曾親自向具投票權的部落頭目與教會會長各交付5000元現金，以爭取支持。一審台東地方法院依交付賄賂罪判處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年，並沒收賄款1萬元。



劉不服提起上訴，台灣高等法院花蓮分院審酌其認罪悔過、金額有限、影響層面較小等情節後，改判有期徒刑2年、褫奪公權2年，並給予4年緩刑，附帶義務為繳交10萬元公庫金。



雖然二審改判緩刑，但是法院明言賄選行為有損選風，應予譴責。台東縣選委會啟動政黨連坐審查，根據《選罷法》第112條第1項、第130條及同法施行細則第58條規定，政黨推薦候選人若涉賄選經判刑確定，須連帶受罰。



中國國民黨於今年2月13日來函說明，提名作業由台東縣黨部依規定辦理，經委員會通過，提名李光蘭與劉世鴻參選，並要求參選人簽署參選公約，承諾不請客、不送禮、不賄選及不以虛偽遷戶取得投票權。



台東縣選委會監察小組於2月21日會議決議，建議裁罰國民黨115萬元，並於3月26日委員會會議中決議照案通過，依法開立裁處書。