罷免王定宇領銜人遭二度約談　罷綠初衷不變

中評社台北5月4日電／台南市罷免民進黨“立委”王定宇的領銜人、國民黨青年軍胡永融在4月30日2度被檢調約談，追問有關一階連署出現死亡連署的相關細節，被檢察官諭知10萬元交保。隔天胡永融到台南市議會參加國民黨團“全面罷綠 全面代收”行動，下午則到和緯黃昏市場擺攤接受連署。對於被二次約談，胡永融表示，他的初衷不變，堅定罷綠、反獨裁的決心，不懼司法迫害，要堅持走下去！



中時新聞網報導，22歲還在唸大學的胡永融於臉書表示，看到台北罷免民進黨“立委”吳思瑤的領銜人張克晉突然宣布退出罷免行動，震驚各界，讓許多支持者感到不安，擔心罷瑤行動是否會前功盡棄。他可以理解張克晉在擔任領銜人的過程，承受許多難以表達的壓力，不願再承擔重擔的心境，“畢竟我們面對的是已經走火入魔的假民主、真獨裁的賴政府”。



他指出，4月30日南檢再次傳喚他出庭，一連串手段就是意圖入他於罪，檢察官諭知10萬元交保，目的很明確，就是要將他起訴，好向“上面”交代。



他說，連串“大搜索、大約談、大交保、大羈押”，就是“賴政府”動用一切可用的行政資源，無所不用其極殲滅在野黨的行動，剷除異己。捍衛“中華民國”的民主與自由，是我們從政的初心，不會因為一時的逆境而退縮。



他強調，自從擔任罷免王定宇“領銜人”那一刻起，帶領鄉親勇敢站出來表態，堅定終結綠色亂象的決心，我們必須打完這場仗，而且我們必須贏得漂亮，這是他身為領銜人的自我要求與責任。縱然遭逢司法迫害，也要繼續負重前行。



胡永融指出，如果民進黨惡委沒有被罷免，他們將繼續在“國會”作亂，癱瘓議事、撕裂社會。如果國民黨沒有被守住，讓民進黨單獨過半，必定為賴清德“登基稱帝”拼上最後一片拼圖，從此台灣再也沒有真正的民主，只剩下“民進黨做主”！



他強調，我們正走在歷史重要的交岔路口，唯有持續罷綠、全力倒賴，才能守住真正的民主，避免賴皇搞獨裁。因為青年要的是安居樂業的未來，不是幫“台獨”上戰場、當炮灰；百姓要的是和諧穩定的社會，不是撕裂鬥爭膽戰心驚的“國家”，為了“中華民國”的未來，要繼續罷綠委。