雙罷二階送件　國民黨民眾黨竹市黨部：迎戰

中評社台北5月4日電／新竹市是全台唯一“立委”、市長雙罷區域，罷團4日赴選委會遞交第二階段連署書，國民黨與民眾黨新竹市黨部4日也發出聯合聲明表達遺憾，強調正面迎戰惡性鬥爭的罷免活動，也將規畫相關活動，說服選民再次站出來支持。



根據《中時新聞網》報導，國民黨、民眾黨新竹市黨部認為，這次大罷免為民進黨濫用罷免制度做政治惡鬥，肆意對反對黨進行抹黑貼標籤，已經跳脫政治良性競爭、公共事務理性思辨的範圍。民進黨身為目前的執政黨，掌握“國家”資源卻屍位素餐，在台灣處境風雨飄搖之時，仍執意推動撕裂人民的無差別大罷免活動，早已忘記選前對人民的承諾。



聲明指出，這次的民進黨推動新竹雙罷免的理由牽強可笑，盡是抹黑造謠，對自身棒球場等重大弊案卻置若罔聞。目前新竹市街頭出現大量誇張不實的罷免文宣看板，至少30面以上，竟聲稱“若罷免失敗，財產將歸零”等，毫無根據，且可能引起市民恐慌，被許多市民與網友痛批是“新竹最醜陋的風景”。



國民黨、民眾黨新竹市黨部呼籲，面對綠營發動的這場充斥謊言與惡意操弄的“惡罷”行動，大家應以理性回應，在投票日堅定投下“不同意罷免”的一票，用行動向不良政治操作說不，守護民主、維護市政穩定。



國民黨、民眾黨新竹市黨部表示，煽動仇恨與對立的綠營政客，終將被市民唾棄。政黨不應為了選舉利益犧牲民眾權益，更不該用不實資訊與恐嚇手段誤導市民參與罷免行動。會持續重視新竹市民的需求，力促財劃法落實，改善地方建設。