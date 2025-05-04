新分子有望解決抗生素耐藥性問題

中評社香港5月4日電／法國國家科學研究中心日前宣佈，該機構參與的科研團隊成功識別出一種新分子NM102，能夠在不破壞宿主微生物群的前提下，使致病菌在面對免疫系統時“解除武裝”。這一成果有望推動新型藥物開發，並解決抗生素耐藥性問題。



雖然抗生素能降低感染性疾病的死亡率，但濫用卻導致細菌產生耐藥性。抗生素具備廣譜殺菌能力，也容易影響宿主體內的所有細菌，包括有益菌群。



新華社報導，法國國家農業食品與環境研究院的研究人員此前發現，所有致病菌共同擁有Mfd蛋白。這種蛋白能幫助細菌抵禦宿主免疫系統的攻擊，還能誘發突變，提升產生耐藥性的能力。



法國國家農業食品與環境研究院和國家科學研究中心等機構的研究人員從500萬種分子中篩選出一種小分子NM102，可以與Mfd蛋白結合，阻斷Mfd蛋白髮揮作用。



體外實驗和動物實驗顯示，這種分子具有三大顯著作用：在沒有免疫系統毒性物質存在的情況下，不直接殺菌；能降低感染器官中的致病菌數量，不損傷宿主微生物群；抑制Mfd蛋白的誘變功能，減少細菌耐藥性產生。



這種分子可封裝進可生物降解的納米載體中，以便於給藥。研究人員目前在開展類似分子的化學優化與新藥開發工作，以應對抗生素耐藥性問題。



據悉，這項研究相關成果已申請專利，並於近期發表在英國《自然-通訊》雜誌上。