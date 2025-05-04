中評社香港5月4日電／為了更好踐行大食物觀、構建多元化食物供給體系和推動糧食節約，中國農業農村部將實施養殖業節糧行動，在保障糧食和重要農產品穩定安全供給前提下，持續推進飼料糧減量替代，推動養殖業節糧降耗、降本增效。



新華社報導，農業農村部近日印發養殖業節糧行動實施方案，提出力爭到2030年，標準化規模養殖方式的每公斤動物產品平均飼料消耗量比2023年減少0.2公斤以上（降幅達7%以上）；微生物蛋白飼料、餐桌剩餘食物飼料化產品、農副資源飼料化產品、昆蟲蛋白飼料、動物源蛋白飼料等非糧飼料資源開發利用產能達1000萬噸以上，優質飼草產量比2023年新增4000萬噸以上；建成一批適度規模、種養結合、生態循環、智慧管理的家庭農場或標準化養殖場；全國養殖業消耗的飼料中糧食用量佔比降至60%左右，其中，豆粕用量佔比降至10%左右。



方案明確了實施養殖業節糧行動的重點任務，包括大力推廣養殖提效節糧技術、充分挖掘利用非糧飼料資源、加快發展優質飼草生產、引導優化養殖品種結構、持續開展技術集成創新與推廣、加快完善制度性保障措施等。



方案還提出，農業農村部成立養殖業節糧行動領導小組，各省級農業農村部門因地制宜細化實化落實舉措，有序推進各項工作。充分發揮畜牧獸醫領域智庫、產業技術體系、科研教學機構、行業協會學會的作用，舉辦多種形式的培訓、交流等活動，有序開展新產品、新技術、好案例等評選推介，引導各類生產經營主體積極主動參與。