大灣區創業報告　提10項建議助港青追夢

香港再出發大聯盟與團結香港基金聯合發表《香港青年灣區創業基地調研》研究報告（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月5日電（記者 段曉魯）香港再出發大聯盟與團結香港基金昨日聯合發表《香港青年灣區創業基地調研》研究報告，針對香港青年北上創業面對的挑戰，提出10項政策建議，優化創業支援體系，幫助香港青年在灣區追夢。



香港再出發大聯盟副秘書長、團結香港基金總裁李正儀表示，大灣區為香港青年提供了前所未有的創業機遇。我們提出的十大措施旨在加強兩地在創業政策方面的合作，如建立雙創基地的互推互認機制，從而推動資源共享、簡化創業流程，並培育更多跨境創業項目。相信通過政策創新和區域合作，能為香港青年創造更有利的創業環境，讓他們在更廣闊的舞台上實現夢想。



香港再出發大聯盟總主任、港區全國人大代表黃冰芬表示，香港融入國家發展大局不是口號，香港青年到大灣區創業是實現夢想的理想出路，尤其現時國家大力給予多項優惠政策，在時機上港青到大灣區創業是十分吸引的。因此，進一步完善政策，從資源對接、孵化能力及可持續性提出十項切實建議：包括構建灣區基地聯盟香港服務中心、推動跨境徵信互通、設立天使投資風險補償機制等，相信兩地政府協同優化政策生態，能進一步助力港青突破資金、市場、資訊瓶頸，讓灣區成為港青創新創業的黃金夢工場。



團結香港基金副研究總監郭凱傑表示，大灣區的內地創業基地是香港青年北上創業的第一站，對他們拓展人脈、擴大營商網絡和獲取融資至關重要。調研報告提出的政策建議，旨在通過制度創新與資源整合，為香港青年提供更有力的創業支持。希望這些措施能為香港青年點亮希望，讓他們在灣區的創業之路上走得更遠。