蘇丹武裝部隊：蘇丹港首次遭無人機襲擊

中評社北京5月4日電／蘇丹武裝部隊4日說，該國東部城市蘇丹港的一個軍事基地及多處民用設施當天遭蘇丹快速支援部隊無人機襲擊，沒有造成人員傷亡。這是自2023年4月蘇丹武裝衝突爆發以來，蘇丹快速支援部隊首次襲擊該市。



新華社報導，蘇丹武裝部隊發言人納比勒·阿卜杜拉當天發表聲明說，蘇丹快速支援部隊使用無人機襲擊了蘇丹港機場附近的空軍基地及多個民用設施，無人機擊中空軍基地一個彈藥庫，引發零星爆炸。蘇丹武裝部隊擊落其中多架無人機。聲明說，此次襲擊造成的破壞有限，無人員傷亡。



蘇丹港機場消息人士告訴新華社記者，目前機場所有航班已暫停運營。社交媒體上的視頻片段顯示，蘇丹港機場附近濃煙滾滾。《蘇丹報》4日援引蘇丹港機場消息人士的話說，有關部門正在評估安全局勢，蘇丹港機場重新開放時間尚未確定。



蘇丹快速支援部隊尚未就此次襲擊事件作出回應。



蘇丹港位於紅海西岸，遭蘇丹武裝衝突戰火波及較輕，收容了數十萬蘇丹境內的流離失所者，是目前蘇丹政府、聯合國機構及外交使團所在地。蘇丹港機場是蘇丹全國唯一仍在正常運營的國際機場。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生、超過1285萬人流離失所。