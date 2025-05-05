張亞中：敬悼敬愛的老爹——許歷農上將

中評社台北5月5日電（作者 張亞中）5月4日清晨，一通來電驚醒我沉睡的心。電話那頭傳來老爹辭世的消息，我怔住了。雖然早已有所準備，幾週前與陳將軍及老爹辦公室聯絡時，就得知老爹身體微恙，心中已隱隱感到一絲哀傷。但當這一刻真的來臨，還是晴天霹靂，難以接受，心痛至極，久久不能自已。



回首與老爹結緣，至今已逾二十寒暑。未識老爹之前，他的大名在我們這些後輩心中，幾乎如神話般存在。老爹不是那種身形高壯、北地豪雄式的將領，他是溫潤的，但那溫潤之中蘊藏著堅毅與凜然正氣，那是一種沉靜卻無可動搖的力量，深植於我們心中。他，是可以與王建煊“部長”並肩的文聖與武聖！



二十一年前，我們在反對6108億軍購案的行動中，第一次站到老爹面前。記得那日，我們向老爹說明來意，他毫不遲疑地點頭答應，全力支持。在扁政府高壓的政治氣氛下，短短兩週內，老爹就協助我們收集了兩百多位退役將領的連署書。那一刻，我們親眼見證了老爹的威望與決斷，劍及履及，令人肅然起敬。



坦白說，當年能夠成功擋下那場軍購案，老爹與勞思光教授，是我們最深感敬佩的兩位長者。風雨飄搖之際，尚有此等喬木聳立於世，豈非中華民族之大幸？然今哲人其萎，“國士”凋零，又怎能不令人肅然哀傷！



自那以後，老爹常召見我們，垂詢兩岸和平推進之策。每次走進長春路那間小小的辦公室，聽著他爽朗的笑聲，望著牆上他擔任閱兵總指揮時英姿颯爽的照片，都讓我感受到他那份“老驥伏櫪，志在千里”的堅定信念。他對國家、對民族的牽掛，始終未曾稍減。他是一位真正把民族大義扛在肩上的戰士，即使百歲高齡，仍懷“猶堪一戰取功勳”的壯志。



然而，近年來“國運”衰頹，老爹心中之痛，更甚於身體的衰老。看著“中華民國”的根基動搖、社會撕裂，我知道，這種憂懼與無力感，深深刺痛著他的心。這不僅是對“國”的哀思，更是一位老兵對於無法親眼見證民族重光的深重遺憾。

