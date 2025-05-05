快評：許歷農促和促統　展現深厚中華情懷

中評社快評/5月4日清晨，台灣退役陸軍上將許歷農逝世，享年107歲。他最受關注和肯定的歷史性貢獻是，以出身軍旅、深知戰爭殘酷的經驗，在退役之後，積極倡導和平，力促兩岸交流，主張和平統一，是台灣極具威望的指標性統派人物，曾出書反思台海局勢“避戰”與“謀和”的重要性，被尊稱為“許老爹”。



許歷農1919年4月4日出生於安徽省貴池縣，在1937年盧溝橋事變爆發後投筆從戎，歷經過抗日戰爭，見證了兩岸關係從對峙到和緩、和平再到緊張對立的全過程。他對兩岸關係的態度，早已從過去的“反共”轉為晚年的“促統”，認為當年“反共”的理由早不復存在，希望看到中國統一。



台灣遠見·天下文化事業群創辦人高希均評價道，許歷農走過歷經戰火蹂躪的歲月，見證近代中國跌宕歷史的壯闊人生，堅持大是大非，展現深厚的中華情懷；他把一生的忠誠屬於中華民族、信念融入中華文化、溫情留給錦繡河山、願望獻給兩岸和平。



許歷農在104歲高齡的時候，還為時下的兩岸關係擔憂，比如面對俄烏衝突，許歷農於2022年4月29日在《聯合報》發文“以俄烏為鑑，台灣別輕信他國挑撥”，提醒人們，為了2300萬人民的身家性命，要慎防美日兩國加於台灣的枷鎖。



我們相信，許老爹的精神不死，和平希望永存！

