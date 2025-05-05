富權：綠色恐怖下罷免綠委遭受重大挫折

中評社香港5月5日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：綠色恐怖下罷免民進黨“立委”遭受重大挫折。以下為文章內容。



民進黨當局繼續揮舞“綠色恐怖”大刀，瘋狂打壓中國國民黨及其青年軍的“以罷制罷”行動。繼先後搜索國民黨台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、台南市、高雄市的黨部或屬下區黨部，並帶走黨部主委或高級黨工查訊，還對其中一些黨部主委或黨工實行羈押禁見後，昨日台中市地檢署又大舉出動，搜索國民黨中市黨部與太平區黨部，帶走台中市黨部二組總幹事楊大緯、一組總幹事伍康龍。總之，就是要在為民進黨及其側翼團體的罷免國民黨“立委”的連署行動“保駕護航”的同時，將國民黨的“以罷制罷”扼殺在連署階段。



在這高壓態勢下，國民黨的罷團終於有人頂不住了。曾經在四月十四日首波搜索中遭到傳喚的罷免民進黨台北市第一選區（北投、士林）民進黨“立委”吳思瑤的領銜人張克晉，雖然當時是“獲准請回”，不像其他被帶走查訊者那樣或是被羈押禁見，或是交保並限制出境出海，但也已經撐不下去了。他於前日發表聲明，表示希望全“國”團結一致、朝野回歸各自工作崗位，他將不續任領銜人。而且發出聲明後就徹底失聯，其手機因司法調查遭扣在北檢而無法聯絡，社交軟體、住家電話也都聯繫不上，住處也空無一人。有消息說，他是躲回夫人的苗栗娘家。



今年六十八歲的張克晉，是書畫家，字子健、號瑞樓，祖籍陝西省興平市，一九五七年出生於台灣省台中市，後移居台北市，齋館為玲瓏山房，曾經是台灣師範大學、東吳大學的教授。也是中國收藏家協會會刊《收藏界》專家委員會委員，西安碑林博物館特約研究員，中華文物學會常務理事，華夏文化學會理事長。張克晉是資深的國民黨員，因為居住於士林、北投超過十年，經常在士林區舉辦個人書畫展，在當地具有一定的知名度，因而時任國民黨台北市黨部主委的黃呂錦茹，找到他請求出任罷免吳思瑤的“地動刪搖”團體的連署領銜人時，他沒有多想，就答應了下來，並公開發表過支持罷免吳思瑤的談話。但意想不到的是，“地動刪搖”團體所徵集到的第一階段提議連署書，竟然有多份“死人連署”，被檢調機構以涉嫌“偽造文書”進行搜索及查訊，而張克晉則首當其衝。不過，可能是他只是擔任領銜人，沒有直接參與徵集連署書的工作，因而並沒有像其他人那樣，遭到羈押禁見或交保並限制出境出海，只是獲准請回。但有政壇人士分析認為，張克晉在被查訊的過程中及無保請回後，都遭到極大的政治和司法壓力，作為一個文弱書生而非政治人物，他頂不住了，因而只好被迫宣布不再擔任領銜人。

